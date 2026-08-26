Kabar Duka: Ibunda Deddy Corbuzier Meninggal Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari selebritas Deddy Corbuzier lantaran sang ibunda meninggal dunia.
Melalui akunnya di Instagram, dia pun membagikan kabar duka tersebut.
Dalam unggahan terbarunya, Deddy Corbuzier membagikan fotonya bersama mantan istrinya Sabrina Chairunnisa, Azka Corbuzier, dan juga Nada, yang berada di sisi jenazah mendiang ibunda.
Pria 49 tahun tersebut tampak mengecup kening sang ibunda.
Deddy Corbuzier lantas menuliskan kata-kata perpisahan kepada ibundanya itu.
"26.08.2026 kami kembali berkumpul di sini untuk kamu, untuk terakhir kalinya untukmu, Ma. Tanpa penyesalan, hanya cinta," ujar Deddy Corbuzier melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (26/8).
Ucapan duka cita pun memenuhi kolom komentar unggahan tersebut.
Salah satunya dari ayah mendiang Vidi Aldiano, Harry Kiss. Dia mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya ibunda Deddy Corbuzier.
Kabar duka datang dari selebritas Dedy Corbuzier. Pasalnya sang ibunda dikabarkan meninggal dunia.
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