Kabar Duka, Ibunda Fedi Nuril Meninggal Dunia

jpnn.com - Ibunda Fedi Nuril, Gusmawati Nuril binti Hasan Basri dikabarkan meninggal dunia.

Adapun kabar duka itu dibagikan langsung oleh Fedi Nuril melalui akunnya di Instagram.

Dalam Instagram storynya, bintang film Ayat-Ayat Cinta itu menuturkan bahwa sang ibunda mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa sore.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ibu kami tercinta, Gusmawati Nuril binti Hasan Basri pada hari ini, Selasa, 19 Mei 2026 pukul 15.53 WIB," ujar Fedi Nuril melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (20/5).

Aktor 43 tahun itu lantas menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat mendiang ibunda.

Dalam Instagram story itu, dia juga memohon doa terbaik untuk sang ibunda.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya, dan mohon doanya agar almarhumah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, serta ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT," ucap Fedi Nuril.

Tak lupa dia mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan kepadanya maupun keluarga.