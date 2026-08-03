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Kabar Duka, Ibunda Ivan Slank Meninggal Dunia

Kabar Duka, Ibunda Ivan Slank Meninggal Dunia
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Ivan Slank. ilustrasi. Foto: Instagram/greenslank

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda bassist Slank, Ivan, Nikma Arifin binti Muchsin, dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8).

Kabar duka itu lantas dikonfirmasi oleh Ivan Kurniawan Arifin atau Ivanka.

Dia mengatakan bahwa sang ibunda mengembuskan napas terakhir pada pagi tadi.

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"Tadi pagi, jam 5 subuh," ujar Ivan Kurniawan Arifin di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin.

Dia menuturkan, sang ibunda sempat sakit dan baru beberapa waktu lalu pulang dari rumah sakit.

Akan tetapi, pria 54 tahun tersebut belum menjelaskan lebih lanjut mengenai penyakit yang diderita ibunya.

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"Emang sudah sakit, kemarin baru pulang dari rumah sakit," katanya.

Adapun jenazah ibunda Ivan Slank, Nikma Arifin binti Muchsin disemayamkan di rumah duka, kawasan Tebet, Jakarta Selatan. (jun/jpnn)


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Ibunda bassist Slank, Ivan, Nikma Arifin binti Muchsin, dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8).


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Firda Junita

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