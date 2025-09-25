Kabar Duka, Ibunda Momo Geisha Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal sebagai Momo Geisha, tengah berduka.

Sebab, ibunda Momo Geisha yang bernama Tinurmaya Nainggolan dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (24/9).

Kabar duka tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram beberapa saat lalu.

"Hancur hati ini Mam, tetapi harus ikhlas melepasmu," ungkap Momo Geisha, Rabu (24/9) malam.

Pelantun Lumpuhkan Ingatanku itu mengaku harus mencoba ikhlas melepas kepergian mendiang.

Selain itu, Momo Geisha kemudian menulis sebuah doa untuk almarhum ibunda.

"Sekuat kami sudah berusaha, tetapi Tuhan lebih menyayangimu. Istirahat ya mam, ketemu orang-orang yang kamu rindukan di surga," lanjut perempuan berusia 39 tahun itu.

Kepergian ibunda Momo Geisha turut membuat keluarga besar Geisha berduka. Sejumlah personel maupun fan Geisha pun mengucapkan belasungkawa atas kepergian ibunda Momo Geisha.