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Kabar Duka: Komedian Temon Templar Meninggal Dunia

Kabar Duka: Komedian Temon Templar Meninggal Dunia
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Komedian Temon Templar meninggal dunia. Foto: Instagram/temontemplar27

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Temon Templar meninggal dunia pada usia 59 tahun, Minggu (12/7). Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @temontemplar27.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Temon mengembuskan napas terakhir pada pukul 08.42 WIB. Jenazah disemayamkan di Pondok Karya Blok E Nomor 42, Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Temon yang memiliki nama asli Simson Rarameha Ngadang dikenal sebagai salah satu komedian yang mewarnai industri hiburan Indonesia.

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Nama Temon Templar makin populer setelah membintangi sitkom "Abdel Temon Bukan Superstar" yang tayang pada 2008.

Kepergian Temon memunculkan ucapan belasungkawa dari sejumlah rekan sesama artis dan komedian.

Salah satunya datang dari Abdel Achrian yang pernah menjadi lawan mainnya dalam sitkom tersebut.

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Melalui akun Instagram pribadinya, Abdel mengunggah foto bersama Temon disertai pesan duka.

"Innalilahi wainnailaihi rojiun. Selamat jalan Mon," tulis Abdel.

Kabar duka, komedian Temon Templar meninggal dunia pada usia 59 tahun, Minggu (12/7).

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