Kabar Duka, Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS Meninggal Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo (HS) meninggal dunia. Subagyo meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, Senin (19/10), pukul 16.20 WIB.

Informasi itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (19/10).

"Betul, kita semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnulkhatimah," kata Nas melalui lewat pesan singkat.

Subagyo HS merupakan perwira TNI lulusan Akabri Magelang tahun 1970. Perwira TNI jebolan korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu memiliki rekam jejak karier gemilang.

Di tahun 1994-1995, dia menempati posisi strategis sebagai Komandan Jenderal (Danjen Kopassus) dengan pangkat bintang dua.

Di posisi itulah Subagyo menjadi komandan Prabowo yang saat itu berpangkat bintang satu sebagai wakil komandan jenderal (Wadanjen Kopassus)

Setelah itu, posisi Subagyo sebagai Danjen Kopassus digantikan oleh Prabowo.

Karier Subagyo pun makin meroket hingga akhirnya dia berhasil menjabat sebagai KSAD pada Februari 1998 sampai 1999 November.