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Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia

Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia
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ARSIP - Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn.) Widodo AS dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (25/4/2023). (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto)

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas mengonfirmasi kabar tersebut.

“Betul, kami semua berduka atas kepulangan beliau,” kata Nas kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10).

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Lebih lanjut Nas menyampaikan bahwa Panglima TNI pertama dari matra Angkatan Laut tersebut akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

“Dilaksanakan secara upacara militer di TMP Kalibata hari ini pukul 13.30 WIB,” katanya.

Nas mengajak seluruh masyarakat mendoakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

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“Sama-sama kita doakan semoga khusnulkhatimah,” ujarnya. (antara/jpnn)

Kabar duka, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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