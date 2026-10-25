Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia
jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas mengonfirmasi kabar tersebut.
“Betul, kami semua berduka atas kepulangan beliau,” kata Nas kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10).
Lebih lanjut Nas menyampaikan bahwa Panglima TNI pertama dari matra Angkatan Laut tersebut akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
“Dilaksanakan secara upacara militer di TMP Kalibata hari ini pukul 13.30 WIB,” katanya.
Nas mengajak seluruh masyarakat mendoakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.
“Sama-sama kita doakan semoga khusnulkhatimah,” ujarnya. (antara/jpnn)
Kabar duka, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ibunda Berpulang Menjelang Ulang Tahunnya, Marsha Aruan: Itu Jalan Tuhan
- Suraji Korban Karhutla Bromo Meninggal Dunia di RSUD Dr Soetomo
- Seorang Pria Tewas Ditembak di Deli Serdang
- Marsha Aruan Kenang Pesan Terakhir Sang Ibunda
- Marsha Aruan: Bunda Itu Sangat Baik Sama Semua Orang
- Nelayan Hilang di Pantai Ngalur Ditemukan Sudah Meninggal Dunia