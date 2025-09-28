Kabar Duka Menjelang Race MotoGP Jepang, Patah Tulang!

jpnn.com - MOTEGI - Kabar tak sedap datang menjelang race atau grand prix MooGP Jepang di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9) siang WIB.

Juara bertahan MotoGP Jorge Martin harus absen pada balapan nanti lantaran kecelakaan di Turn 1 pada sprint kemarin.

"Nasib buruk kembali menimpa juara bertahan Jorge Martin (Aprilia Racing) di Jepang. Pembalap nomor 1 tersebut dipastikan mengalami patah tulang selangka kanan dalam kecelakaan di Tikungan 1 pada sprint di Motegi," kupasan awak MotoGP.

Kecelakaan berawal saat Martin sedang mengerem sebelum akhirnya tersingkir. Reaksi berantai tersebut memengaruhi sejumlah pembalap dan juga menjatuhkan rekan setimnya, Marco Bezzechi.

"Keduanya selamat dari insiden tersebut, tetapi pemeriksaan medis selanjutnya menunjukkan adanya fraktur tulang selangka kanan yang bergeser."

"Dia dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani CT scan guna menilai cederanya secara menyeluruh, tetapi dipastikan tidak akan dapat bersaing lagi di GP Jepang."