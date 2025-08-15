menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Kabar Duka, Mpok Alpa Meninggal Dunia

Kabar Duka, Mpok Alpa Meninggal Dunia

Kabar Duka, Mpok Alpa Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian Nina Carolina atau biasa dipanggil Mpok Alpa dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (15/8).

Kabar duka tersebut pertama kali diungkapkan Irfan Hakim dan Raffi Ahmad dalam sesi siaran langsung di program FYP di Trans7.

Dalam momen itu, Raffi Ahmad menyampaikan belasungkawa terdalam atas kepergian Mpok Alpa.

Baca Juga:

Dia memohon doa untuk almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik.

"Mohon doanya agar almarhumah Nina, Mpok Alpa, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan," kata Raffi Ahmad, Jumat (15/8).

Di sisi lain, Irfan Hakim mengungkapkan Mpok Alpa sudah lama mengidap penyakit dan menjalani perawatan.

Baca Juga:

Namun, komedian tersebut enggan mengungkapkan kondisinya di hadapan publik.

"Jadi Mpok itu enggak pernah mau kelihatan sakit," ujar Irfan Hakim.

Presenter sekaligus komedian Nina Carolina atau biasa dipanggil Mpok Alpa dikabarkan meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI