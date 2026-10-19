Kabar Duka, Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Meninggal Dunia di RS Pelni

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Kamaruddin Simanjuntak dikabarkan meninggal dunia pada Senin (19/10) dini hari.

Kabar meninggalnya Kamaruddin disampaikan oleh rekan sesama pengacara, Martin Lukas Simanjuntak, yang pernah mendampingi keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Martin membenarkan kabar duka tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

"Benar beliau telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga subuh tadi pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Pelni," ungkap Martin.

Kamaruddin merupakan sosok kelahiran Tapanuli Utara, Sumatra Utara pada 21 Mei 1974.

Dia mengenyam pendidikan di SMAN 1 Siborong-borong dan berhasil lulus pada tahun 1992.

Setelah tamat SMA, Kamaruddin membulatkan tekadnya merantau ke Jakarta dan melanjutkan kehidupannya di kota metropolitan ini.

Nama Kamaruddin Simanjuntak dikenal luas publik setelah dirinya menjadi kuasa hukum keluarga Brigadir J dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.