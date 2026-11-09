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Kabar Duka, Politikus Senior Panda Nababan Meninggal Dunia

Kabar Duka, Politikus Senior Panda Nababan Meninggal Dunia
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Wartawan kawakan yang juga politikus senior PDIP Panda Nababan. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus senior PDIP Panda Nababan meninggal dunia pada Senin (9/11/2026).

Tokoh nasional kelahiran 13 Februari 1944 itu wafat di rumahnya di kawasan Pondok Aren, Jombang, Tangerang Selatan.

“Beliau meninggalkan kita semua setelah berjuang melawan sakit,” ujar Imran Hasibuan, salah satu kolega dekat Panda Nababan, melalui layanan pesan.

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Imran merupakan penulis buku Jurnalisme Investigasi Panda Nababan—Menembus Fakta. Saat dihubungi tentang kabar duka itu, Ucok -panggilan akrab Imran- mengaku sedang menuju ke rumah almarhum.

“Ini sedang on the way ke rumah duka. Mohon doanya bagi beliau (Panda, red) dan keluarga yang ditinggalkan,” imbuh Ucok.

Panda tidak hanya dikenal sebagai politikus. Tokoh asal Sumatera Utara itu juga kondang karena kiprahnya sebagai wartawan.

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Tidak hanya telah menghasilkan sejumlah buku, Panda Nababan juga menuturkan berbagai ceritanya tentang peristiwa-peristiwa besar di negeri ini melalui siniar atau podcast.

Salah satu putra Panda ialah Putra Nababan yang kini menjadi anggota DPR. Putra juga mengikuti jejak ayahnya, yakni dari jurnalis yang kemudian menjadi politikus.(ast/jpnn.com)


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Kabar duka datang dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus senior PDIP Panda Nababan meninggal dunia pada Senin (9/11/2026).


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan

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