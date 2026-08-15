Kabar Duka, Putri Andriani Juficha Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia beauty pageant Indonesia. Runner-up Miss Grand Indonesia 2025, Putri Andriani Juficha meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Miss Grand Indonesia. Informasi itu diunggah sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa atas kepergian Putri.

"Dengan rasa duka yang mendalam, Organisasi Miss Grand Indonesia menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Putri Andriani Juficha, Runner-up Miss Grand Indonesia 2025," tulis Miss Grand Indonesia dalam unggahannya di Instagram, dikutip Sabtu (15/8).

Dalam unggahan tersebut, Miss Grand Indonesia mengenang Putri sebagai sosok yang tidak hanya memiliki prestasi di ajang kecantikan, tetapi juga dikenal karena kepribadian dan semangatnya.

"Anda lebih dari sekadar pemegang gelar. Anda adalah bagian dari keluarga Grand kami, sosok berjiwa indah yang keanggunan, kekuatan, dan semangatnya menyentuh begitu banyak hati. Meskipun perjalanan Anda bersama kami telah berakhir terlalu cepat, kenangan, cinta, dan cahaya yang Anda bagikan akan selalu tetap di hati kami," lanjut pernyataan tersebut.

Miss Grand Indonesia turut menyampaikan doa untuk mendiang Putri serta memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa duka.

"Semoga Anda beristirahat dengan tenang dalam pelukan Yang Maha Kuasa, dan semoga jiwa indah Anda menemukan kedamaian abadi," tulisnya.

"Belasungkawa dan doa terdalam kami untuk keluarga dan orang-orang terkasih. Semoga kalian diberi kekuatan dan penghiburan selama masa sulit ini. Beristirahatlah dengan tenang, Putri. Anda akan selalu menjadi bagian dari keluarga Grand kami," sambungnya.