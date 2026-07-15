Kabar Duka, Putri dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Meninggal Dunia, Senator Dedi Iskandar Berbelasungkawa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ananda Azizah Nurul Izzah, putri tercinta Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang berpulang ke rahmatullah pada Rabu, 15 Juli 2026, pukul 15.45 WITA di Lombok, Nusa Tenggara Barat.'

"Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh Anggota Kelompok DPD MPR, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ananda Azizah Nurul Izzah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya, menerima seluruh amal ibadah almarhumah, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Dedi Iskandar Batubara, Rabu (15/7/2026).

Dedi mengatakan kabar duka tersebut membawa kesedihan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar Tamsil Linrung, tetapi juga bagi keluarga besar DPD RI dan MPR RI.

Menurutnya, kehilangan seorang putri tercinta merupakan ujian yang sangat berat bagi setiap orang tua.

"Tidak ada kata yang mampu menghapus duka atas kepergian buah hati. Namun kami percaya, setiap ketentuan Allah SWT mengandung hikmah terbaik. Kami mendoakan agar Bapak Tamsil Linrung beserta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, serta kesabaran dalam menghadapi musibah ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Senator asal Sumatera Utara ini mengajak seluruh keluarga besar DPD di MPR, serta masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan almarhumah agar memperoleh husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga almarhumah diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, diterangi alam barzakhnya, serta ditempatkan di surga terbaik Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan lahir dan batin dalam melewati masa-masa penuh duka ini," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Dedi berharap keluarga besar Tamsil Linrung senantiasa diberikan ketabahan dan perlindungan dari Allah SWT.