Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, Sekretaris Jenderal Persatuwan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang meninggal dunia pada Sabtu 18 April 2026 dini hari.

Zulmansyah mengembuskan napas terakhir pada pukul 00.05 WIB di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta.

Dia meninggal dunia akibat serangan jantung.

Baca Juga: PWI Mengecam Kejadian Tak Sedap di Laga Malut United Vs PSM

Pengurus PWI Novrizon Burman menyampaikan bahwa almarhum wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

“Benar, beliau meninggal dunia dini hari tadi di RS Budi Kemuliaan akibat serangan jantung,” ujar Novrizon Sabtu (18/4) pagi.

Kepergian Zulmansyah menjadi kehilangan besar bagi dunia pers Indonesia, khususnya keluarga besar PWI.

Semasa hidupnya, almarhum dikenal aktif dalam mengembangkan organisasi serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan di tanah air khususnya di Riau. (mcr36/jpnn)