menu
JPNN.comJPNN.com
Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, Sekretaris Jenderal Persatuwan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang meninggal dunia pada Sabtu 18 April 2026 dini hari.

Zulmansyah mengembuskan napas terakhir pada pukul 00.05 WIB di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta. 

Dia meninggal dunia akibat serangan jantung. 

Baca Juga:

Pengurus PWI Novrizon Burman menyampaikan bahwa almarhum wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

“Benar, beliau meninggal dunia dini hari tadi di RS Budi Kemuliaan akibat serangan jantung,” ujar Novrizon Sabtu (18/4) pagi.

Kepergian Zulmansyah menjadi kehilangan besar bagi dunia pers Indonesia, khususnya keluarga besar PWI.

Baca Juga:

Semasa hidupnya, almarhum dikenal aktif dalam mengembangkan organisasi serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan di tanah air khususnya di Riau. (mcr36/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Rizki Ganda Marito

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI