Kabar Duka: Vokalis Element Lucky Widja Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Lucky Widja, vokalis grup musik Element, meninggal dunia pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 22.26 WIB di RS Halim, Jakarta, dalam usia 49 tahun.

Pihak keluarga menyampaikan bahwa almarhum telah dimandikan dan dipersiapkan untuk disemayamkan di rumah duka, kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Rencananya, Lucky Widja akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Kabar meninggalnya Lucky Widja pertama kali mencuat melalui unggahan rekan satu grupnya, Ferdy Tahier, di media sosial.

Ferdy menyampaikan rasa kehilangan mendalam atas kepergian sahabat sekaligus partner bermusiknya tersebut.

“Selamat jalan sahabat gw, ade gw, partner gw di panggung. Lo udah tenang, enggak sakit lagi, enggak perlu cuci darah lagi, enggak perlu oksigen lagi. Lo happy sekarang, tenang di sana ya, Ki,” tulis Ferdy di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan lanjutan, Ferdy juga mengungkapkan kesedihannya harus melanjutkan perjalanan bermusik tanpa sang sahabat.

Dia turut mendoakan agar Lucky Widja husnul khatimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. (jlo/jpnn)