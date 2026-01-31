Kabar Duka, Wagub Sulbar Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga Meninggal Dunia

jpnn.com, MAMUJU - Provinsi Sulawesi Barat tengah berduka. Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu pagi (31/1/2026).

Kabar duka itu disampaikan langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, melalui akun media sosial miliknya.

Dalam unggahannya, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa kabar wafatnya almarhum diterima pada waktu subuh melalui sambungan telepon dari pihak keluarga.

"Saya Gubernur dan seluruh rakyat Sulbar sangat kehilangan sosok teladan, pemimpin yang istqomah, pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Kami doakan Allah SWT menempatkannya di tempat yang mulia," kata Suhardi Duka.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan.

"Jenazah almarhum Mayjen TNI (Purn) Salim S.Mengga akan disemayamkan di rumah putri pertama beliau di Cilandak Jakarta Selatan. Rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata," kata Ridwan Djafar.

Ridwan Djafar menyampaikan bahwa almarhum merupakan figur pemimpin yang menjadi teladan dalam pengabdian dan keteladanan.