Kabar Gembira, Ada Bonus untuk Seluruh ASN di Daerah Ini, Segera Diurus Pencairannya, ya
jpnn.com - AMBON – Berikut ini kabar gembira untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Pemkot Ambon melunasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan bagi seluruh ASN bertepatan dengan momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan pembayaran TPP tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus penyemangat bagi ASN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada bonus untuk seluruh ASN. Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, kita lunasi TPP dua bulan. Jadi mulai hari ini diurus saja dua bulan,” kata Bodewin di Ambon, Senin (17/8).
Pernyataan itu disampaikan Bodewin dalam rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Pemkot Ambon.
Dia berharap pembayaran TPP tersebut dapat memacu semangat ASN untuk terus bekerja secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan publik.
“Supaya semangat bekerja. Tetap semangat,” ujarnya.
Selain mengumumkan pelunasan TPP, Bodewin juga memberikan apresiasi kepada tiga ASN Pemkot Ambon yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya atas masa pengabdian 10, 20 dan 30 tahun.
Bertepatan peringatan HUT ke-81 RI, seluruh ASN di pemda ini mendapatkan bonus yang sudah bisa diurus pencairannya.
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