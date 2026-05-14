Kabar Gembira buat Bobotoh Menjelang Persib Vs Persijap, Ini soal Layvin Kurzawa
jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira datang untuk Persib Bandung menjelang laga penentuan kontra Persijap Jepara.
Bek asal Prancis Layvin Kurzawa disebut mulai pulih dari cedera hamstring dan berpeluang besar kembali merumput pada pertandingan terakhir Super League 2025/2026.
Sempat membuat panik Bobotoh seusai tertatih keluar lapangan saat duel panas melawan Persija Jakarta, Kurzawa kini menunjukkan perkembangan positif.
Pemain eks Paris Saint-Germain itu dikabarkan sudah jauh lebih nyaman setelah menjalani serangkaian terapi bersama tim medis Persib.
Dokter tim Persib Wira Prasetya memastikan cedera yang dialami sang pemain ternyata tidak separah dugaan awal.
Hasil pemeriksaan medis hanya menemukan tarikan ringan pada otot hamstring sehingga peluang tampil melawan Persijap Jepara masih sangat terbuka.
"Untuk cedera Kurzawa, setelah dilakukan pemindaian hanya ditemukan tarikan ringan saja pada otot hamstringnya, mudah-mudahan dia sudah bisa kembali pada pertandingan terakhir," ujar Wira.
Kembalinya Kurzawa jelas menjadi angin segar bagi Persib yang sedang memburu hasil maksimal di akhir musim.
Persib Vs Persijap menjadi laga penentuan bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar Super League 2025/2026.
