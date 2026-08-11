Kabar Gembira buat Jakmania, Laga Persija vs Persib Bakal Digelar di GBK dengan Penonton

jpnn.com, JAKARTA - Laga akbar Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada Super League 2026/27 bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan bahwa laga tersebut bisa dihelat di ibu kota dengan kehadiran penonton.

“Iya di Jakarta dengan penonton,” ujar Ferry saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/8).

Laga bertajuk El Clasico tersebut dijadwalkan akan bergulir pada pekan kedua Super League 2026/27, Sabtu (12/8) mendatang.

Sejauh ini operator masih memberikan lampu hijau untuk menggelar Persija melawan Persib di Jakarta setelah terakhir pada 2019 silam.

Banyak penggemar sejatinya meragukan mengingat pertandingan tersebut bakal bentrok dengan agenda Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN 2026 yang bergulir 21 September mendatang.

Sejauh ini seluruh fan utamanya dari Persija menyambut positif laga tersebut digelar di Jakarta setelah terakhir digelar di Samarinda.

Musim lalu tercatat tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut menelan kekalahan di laga kandang yang digelar di Segiri, Samarinda dari Maung Bandung dengan skor 1-2.