Kabar Gembira, Gubernur Luthfi Siapkan Insentif Pajak untuk Ojol Motor 5 Persen, Mobil 2,5 %

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan kabar gembira untuk para pengemudi ojek online (ojol) dan angkutan sewa khusus (ASK) di Jateng. Luthfi menyampaikan kabar gembira itu dalam acara Sarasehan Mitra Ojol dan ASK di GOR Jatidiri, Semarang, Jateng, Jumat (12/9).

Kabar gembira itu ialah Gubernur Luthfi akan memberi insentif pajak untuk pengemudi ojol dan ASK. Adapun insentif pajak tersebut, yakni lima persen untuk ojol sepeda motor, dan 2,5 % bagi mobil..

“Ada berita gembira, insentif pajak untuk ojol (motor) lima persen, untuk (ojol) mobil 2,5 persen,” kata Gubernur Luthfi disambut tepuk tangan ribuan pengemudi ojol.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Insentif Pajak Kendaraan Listrik

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyatakan bahwa insentif pajak bagi ojol tersebut nantinya akan dianggarkan dari berbagai sumber, seperti corporate social responsibility (CSR) dan lainnya.

“Hari ini jangan berlama-lama, masyarakat sudah menunggu panjenengan semua. Yang penting sembako sudah dapat. Pemerintah hadir untuk mengucapkan terima kasih, karena panjenengan ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Jawa Tengah,” kata Luthfi disambut gemuruh tepukan tangan ribuan ojol yang hadir.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Sarasehan Mitra Ojol dan ASK di GOR Jatidiri, Semarang, Jateng, Jumat (12/9). Foto: Humas Pemprov Jateng.

Gubernur Luthfi menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah dalam acara ini semata untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, pengemudi ojol juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah.