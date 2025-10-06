Kabar Gembira iPhone 17 Series Sudah Bisa Dipesan di Indonesia, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu penjual resmi produk Apple di Indonesia, iBox mengumumkan iPhone Air dan iPhone 17 Series bakal tersedia dalam waktu dekat di tanah air.

Perangkat unggulan Apple yang dirilis pada pertengan September 2025 itu sudah bisa dipesan di iBox.

Mereka bahkan sudah membuka keran pendaftaran bagi konsumen yang ingin mendapatkan informasi maupun penawaran spesial perihal layanan pemesanan awal produk iPhone generasi terbaru.

"Segera tersedia di iBox, daftarkan ketertarikan Anda sekarang," demikian pengumuman iBox Indonesia dalam materi promosi produk.

Konsumen yang mendaftar untuk memperoleh informasi maupun penawaran spesial selama masa pemesanan awal produk iPhone generasi terbaru diminta mengisi data seperti nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, serta produk ponsel yang diminati.

Di halaman pendaftaran, konsumen dapat melihat spesifikasi perangkat-perangkat baru Apple yang akan segera dipasarkan di Indonesia.

Meski iBox belum menyungkap tanggal peluncuran ponsel itu, tetapi pembukaan pendaftaran peminat di platform penjualan menandakan perangkat tersebut tidak lama lagi akan tersedia bagi konsumen Indonesia.

iPhone 17 hadir dengan layar 6,3 inci dengan refresh rate 120Hz, sistem kamera Dual Fusion 48MP di bagian belakang dan kamera depan 18MP. Ponsel itu dilengkapi dengan fitur Center Stage.