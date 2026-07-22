Kabar Gembira Ketum KORPRI untuk Seluruh PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu
jpnn.com - JAKARTA - Kabar gembira dari Ketum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik PNS, PPPK maupun PPPK paruh waktu.
KORPRI telah meluncurkan program Gampang Umrah Bareng KORPRI (GUBK). Sosialisasinya sudah dilakukan sejak Rabu, 21 Juli 2026.
"Alhamdulillah program GUBK sudah mulai disosialisasikan sejak kemarin (21/7). Program ini untuk memudahkan seluruh ASN berumrah bareng keluarganya," kata Zudan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu kepada JPNN, Kamis (22/7).
Program Gampang Umrah Bareng KORPRI atau GUBK, memberikan kesempatan kepada ASN bersama keluarganya berangkat umrah tanpa harus membayar lebih dahulu. Mereka bisa membayar kemudian.
Program ini berlaku untuk PNS, PPPK, PPPK paruh waktu. Bisa berangkat sendiri atau bareng keluarganya.
"Kami memudahkan seluruh ASN dan keluarganya untuk ke tanah suci tanpa memikirkan bayar uang umrah. Berangkat saja dahulu, bayarnya kemudian," ujar Prof Zudan.
Lebih lanjut dikatakan, tersedia program umrah 9 hari dengan pilihan harga quad sebesar Rp 31,5 juta/pax. Ini bila ASN-nya mau bayar cash.
Ada juga harga triple Rp 34 juta/pax dan harga double Rp 36 juta/pax.
Ada kabar gembira dari Ketum KORPRI Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk seluruh PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu
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