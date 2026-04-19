Kabar Gembira Lagi untuk PPPK dan P3K PW, Alhamdulillah

jpnn.com - KUDUS – Berikut ini kabar gembira untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini ekspo dengan menyediakan fasilitas kredit rumah dengan bunga ringan bagi PPPK dan P3K PW untuk memiliki rumah.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Kudus Risdiyanto mengatakan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang ditawarkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya sebesar 5 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen.

Program tersebut, lanjutnya, ditawarkan dalam kegiatan mini ekspo yang digelar mulai 13–24 April 2026.

Dalam mini ekspo tersebut, Bank Jateng menggandeng empat pengembang perumahan di Kabupaten Kudus untuk menyediakan berbagai pilihan hunian terjangkau.

ASN PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu, dipersilakan memanfaatkan kesempatan tersebut selama unit masih tersedia.

"Senyampang stoknya masih ada, silakan dimanfaatkan karena unit KPR FLPP tidak selalu tersedia setiap saat," katanya di Kudus, Minggu (19/4).