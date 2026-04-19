Kabar Gembira Lagi untuk PPPK dan P3K PW, Alhamdulillah
jpnn.com - KUDUS – Berikut ini kabar gembira untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini ekspo dengan menyediakan fasilitas kredit rumah dengan bunga ringan bagi PPPK dan P3K PW untuk memiliki rumah.
Pemimpin Bank Jateng Cabang Kudus Risdiyanto mengatakan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang ditawarkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya sebesar 5 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen.
Program tersebut, lanjutnya, ditawarkan dalam kegiatan mini ekspo yang digelar mulai 13–24 April 2026.
Dalam mini ekspo tersebut, Bank Jateng menggandeng empat pengembang perumahan di Kabupaten Kudus untuk menyediakan berbagai pilihan hunian terjangkau.
ASN PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu, dipersilakan memanfaatkan kesempatan tersebut selama unit masih tersedia.
"Senyampang stoknya masih ada, silakan dimanfaatkan karena unit KPR FLPP tidak selalu tersedia setiap saat," katanya di Kudus, Minggu (19/4).
Berikut ini kabar gembira untuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW.
- Alih Status PPPK Paruh Waktu Terganjal UU HKPD, Jalan Keluarnya Hanya Ini
- 2 Prinsip Kebijakan Relaksasi Sumber Gaji Guru PPPK Paruh Waktu, Silakan Disimak
- 38.524 PNS dan PPPK Diusulkan jadi ASN Pusat, Ratusan Gagal karena 4 Hal
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Wacana Gaji PPPK & P3K PW, Ada Usul Bersumber dari APBN, Segera Dimulai?
- Ikhtiar Pemkot Mataram Cegah Pemangkasan PPPK, Usulkan Gaji P3K Ditanggung APBN
- PNS dan PPPK Campur Aduk seperti Pasar, P3K Bakal Dikembalikan ke Instansi Asal