Kabar Gembira! Pemko Pekanbaru Segera Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
jpnn.com, PEKANBARU - Kabar gembira datang bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menyambut keputusan tersebut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan Pemko Pekanbaru segera mempersiapkan pengusulan nama-nama PPPK paruh waktu agar dapat beralih status menjadi PPPK penuh waktu.
Agung menyambut gembira keputusan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar sekaligus harapan baru bagi para pegawai yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan.
Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dinilai memberikan perhatian terhadap nasib para pegawai PPPK.
“Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman PPPK di Pekanbaru sangat berterima kasih, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo yang peduli dengan nasib pegawai kita,” ungkap Agung Jumat (6/11).
Agung menegaskan Pemko Pekanbaru akan segera menyiapkan seluruh proses administrasi dan pengusulan nama PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga para PPPK paruh waktu yang memenuhi ketentuan dapat segera ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan Pemko Pekanbaru segera mempersiapkan pengusulan nama-nama PPPK paruh waktu agar dapat beralih status menjadi penuh.
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