Kabar Gembira, PPPK Paruh Waktu Menerima Rp9 Juta, Dibayar Tunai

jpnn.com - KENDARI – Berikut ini kabar gembira bagi ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).

Pemprov Sultra sudah menyiapkan anggaran Rp34 miliar untuk membayar rapel gaji selama enam bulan kepada 2.641 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan bahwa alokasi anggaran rapel gaji PPPK Paruh Waktu tersebut disiapkan untuk memastikan hak para aparatur daerah dapat terpenuhi setelah adanya penyesuaian ketersediaan kas daerah.

"Kita (Pemprov Sultra) melihat dulu kondisi anggaran, akhirnya bisa kita sisihkan dan hari ini dibayarkan. Sekaligus kita lakukan verifikasi terhadap penerima," kata Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Kamis (9/6).

Dia menjelaskan, setiap PPPK Paruh Waktu menerima hak keuangan sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk periode Januari hingga Juni 2026, sehingga total yang dibawa pulang oleh masing-masing pegawai mencapai Rp9 juta.

Proses pencairan dana miliaran rupiah tersebut dilakukan secara tunai oleh bendahara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sultra.

Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa sistem pembayaran sejatinya dilakukan melalui skema transfer bank.

Namun, khusus untuk pencairan kali ini sengaja dilakukan secara langsung guna memastikan kevalidan data penerima dengan anggaran yang dikeluarkan, sekaligus mengantisipasi adanya pungutan liar.