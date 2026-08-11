Kabar Gembira, Timnas Indonesia Bisa Full Team di FIFA ASEAN 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik saat berlaga di FIFA ASEAN 2026.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ajang tersebut masuk dalam kalender FIFA sehingga para pemain diaspora yang berkarier di Eropa berpeluang memperkuat skuad Garuda

"Kami melihat yang unik dari FIFA ASEAN ini dimasukkan menjadi kalender FIFA Matchday yang digabungkan pada September dan Oktober."

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"Melihat seperti ini pasti kan semua pemain terbaik Indonesia bisa hadir dan kami harapkan prestasinya bisa maksimal," ujar Erick.

Mantan Presiden Inter Milan itu berharap para penggemar datang langsung ke stadion untuk mendukung perjuangan skuad Garuda.

Apalagi, sejumlah pemain seperti Jay Idzes, Justin Hubner, Ole Romeny, Joe Pelupessy, hingga Maarten Paes berpeluang tampil.

"Karena ini masuk kalender FIFA, kami bisa memberikan tim terbaik yang kami punya."

"Kalau di luar kalender FIFA, ya kami harus mengerti, tidak mudah bagi klub-klub memberikan keleluasaannya untuk bergabung,"ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.