Kabar Gembira untuk Guru dan Tendik Sekolah Swasta, Alhamdulillah
jpnn.com - KUDUS – Berikut ini kabar gembira untuk guru dan tenaga kependidikan (tendik) di sekolah swasta yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Pemkab Kudus menyiapkan anggaran untuk program Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta (TPKGS) sebesar Rp1 juta per bulan untuk setiap guru serta tendik pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp107,44 miliar.
"Dari anggaran sebesar itu, TPKGS untuk guru dianggarkan sebesar Rp106 miliar dan untuk tenaga kependidikan sebesar Rp1,44 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuna Widada di Kudus, Selasa (3/2).
Adapun jumlah penerimanya, kata dia, awalnya secara keseluruhan, baik guru maupun tenaga kependidikan sebanyak 9.753 orang.
Dari jumlah tersebut, terdiri guru sebanyak 8.555 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 1.198 orang.
"Jumlah 8.555 guru calon penerima TPKGS merupakan hasil verifikasi ulang Disdikpora Kudus, setelah data awal 8.885 guru dilakukan verifikasi oleh Universitas Muria Kudus (UMK) menjadi 8.514 guru," ujarnya.
Kemudian dari 8.555 guru, tercatat ada yang beralih status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 242 orang serta empat orang non ASN di sekolah negeri, sehingga data terbaru sebanyak 8.309 guru.
Sementara untuk tenaga kependidikan, imbuh dia, terjadi pengurangan cukup signifikan, karena dari awalnya 1.198 orang, setelah dilakukan verifikasi berkurang hingga 608 orang.
Berikut kabar gembira untuk guru dan tendik di sekolah swasta, yang sudah menjadi PPPK Paruh Waktu tidak mendapat tunjangan ini.
