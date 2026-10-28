Kabar Gembira untuk Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu, 2 Bulan Lagi
jpnn.com - JAKARTA – Berikut pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait guru honorer dan alih status PPPK paruh waktu, menjelang peringatan Hari Guru Nasional atau HGN 2026.
Abdul Mu’ti memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi guru non-ASN atau honorer yang tidak lulus seleksi CPNS.
Dia menyebutkan sebanyak 172 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar dan sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024 memiliki kesempatan untuk mengikuti tes CPNS 2027 untuk menjadi guru berstatus PNS pusat.
“Jadi, kalau mau dibocorkan, guru non-ASN tahun depan dapat ikut seleksi CPNS dan yang tidak lulus tes CPNS tetap menjadi guru non-ASN statusnya. Tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN,” tegas Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait juga tengah merumuskan aturan guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menjamin keberlanjutan pengabdian para guru non-ASN yang tidak lulus tes tersebut.
Menurut Mu'ti, kepastian tersebut nantinya tidak hanya dituangkan dalam bentuk surat edaran menteri.
Namun, juga akan diatur melalui regulasi yang memiliki landasan hukum lebih kuat.
"Jadi, nanti bukan hanya surat edaran, tetapi akan ada peraturan yang lebih kuat dasar hukumnya," katanya.
Berikut ini pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang perlu diketahui para guru honorer dan PPPK paruh waktu.
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