Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, tetapi Tidak Semuanya

jpnn.com - PALEMBANG – Berikut ini kabar gembira bagi aparatur negara termasuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum memiliki rumah.

Sumsel mendapatkan tambahan kuota 3.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) setelah usulan Gubernur Sumsel Herman Deru disetujui Menteri PKP Maruarar Sirait.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan realisasi program rumah bersubsidi di Sumsel telah mencapai hampir 94 persen.

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Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama antara Kementerian PKP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengusulkan kepada Bapak Menteri (Menteri PKP Mauarar Sirait), untuk rumah subsidi kuota bisa ditambah 3.000 unit dari 1.036 unit sebelumnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Jumat (2/10).

Menurut dia, program Kementerian PKP tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Sumsel.

Terlebih, kementerian terkait telah menyederhanakan peraturan dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan perumahan.

Terkait kebijakan dan regulasi baru yang berlaku, ia menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk segera merespons aturan tersebut dengan langkah konkret agar masyarakat yang membutuhkan dapat lebih mudah memperoleh bantuan pemerintah.