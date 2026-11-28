jpnn.com - JAYAPURA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, melakukan verifikasi ulang terhadap 2.233 peserta seleksi PPPK yang sudah dinyatakan tidak lulus.

Setelah dilakukan diverifikasi, ribuan peserta tersebut berpeluang dinyatakan lulus seleksi dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Bagi 2.233 orang yang belum lulus, pemerintah akan berupaya melakukan verifikasi ulang untuk selanjutnya diusulkan masuk dalam kategori R4 PPPK paruh waktu," kata Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Jumat (27/11).

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Rollo menyebutkan, jumlah peserta yang mengikuti tes PPPK di lingkungan Pemkot Jayapura sebanyak 2.557 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 504 orang dinyatakan lulus seleksi.

"Kemudian, terdapat tambahan 17 orang dari kategori R3 yang turut dimasukkan dalam pengumuman sehingga total peserta yang telah diumumkan sebanyak 521 orang," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan demikian, masih terdapat 2.233 peserta yang belum dinyatakan lulus seleksi.

Bagi yang belum lulus diminta agar menyiapkan dokumen dan persyaratan administrasi untuk proses verifikasi kembali.