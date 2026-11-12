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Kabar Gibran Mundur Diproyeksi Memacu Investor Mengambil Sikap Wait and See

Kabar Gibran Mundur Diproyeksi Memacu Investor Mengambil Sikap Wait and See
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Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden berpotensi beimplikasi serius terhadap stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.

Permasalahan politik yang memanas ini bermula dari polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang berujung pada pembatalan surat keterangan penyetaraan oleh Mahkamah Agung.

Implikasi hukum tersebut membuat Gibran diprediksi akan mundur demi menghindari krisis konstitusional lebih dalam.

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Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menjelaskan bagi para pelaku pasar keuangan, mundurnya wakil presiden di tengah masa transisi menjadi sinyal risiko yang patut diwaspadai.

Ibrahim menjelaskan situasi ini akan membuat para investor yang sebelumnya siap menanamkan modal di Indonesia mendadak mengambil sikap berhati-hati.

"Ada kemungkinan besar investor yang tadinya siap masuk ya ke Indonesia, kemudian Gibran mengundurkan diri ada kemungkinan besar akan terjadi wait and see," ujar Ibrahim melalui pesan suara, Rabu (11/11).

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Sikap wait and see tersebut diambil karena peta politik pascapergantian wakil presiden dinilai masih belum memiliki kejelasan program yang pasti.

Akibat keraguan investor tersebut, Ibrahim menilai komitmen investasi besar yang sudah digadang-gadangkan mencapai Rp777,8 triliun terancam mengalami penundaan.

Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden berpotensi beimplikasi serius terhadap stabilitas ekonomi.

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