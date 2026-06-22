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Kabar Jokowi Mau Prabowo-Gibran 2 Periode, Jazilul: Saya Pikir Itu Kemajon

Kabar Jokowi Mau Prabowo-Gibran 2 Periode, Jazilul: Saya Pikir Itu Kemajon
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Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai berlebihan menyikapi kabar Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong PSI mewujudkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selama dua periode.

"Kalau berpikir dua, dua periode saya pikir kemajon," kata Jazilul menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Ketua fraksi PKB di DPR RI itu mengatakan masyarakat hari ini menginginkan Prabowo-Gibran menuntaskan janji kampanye pada 2024.

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Termasuk, kata dia, rakyat ingin pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi.

"Saya pikir itu yang menjadi prioritas," kata Jazilul. 

Dia mengatakan dorongan Prabowo-Gibran justru menghambat upaya pemerintah mewujudkan janji kampanye.

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"Saya justru melihatnya akan membuat hambatan-hambatan di pendapat publik. Karena apa? Publik itu menginginkan hari ini apa yang menjadi program hari ini tercapai targetnya," kata Jazilul. 

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut Jokowi ingin mewujudkan Prabowo-Gibran selama dua periode.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan masyarakat hari ini menginginkan Prabowo-Gibran menuntaskan janji kampanye.

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