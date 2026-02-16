Kabar Kurang Sedap dari Tim Dokter, Persib Bandung Terancam Pincang Lawan Ratchaburi FC

jpnn.com - Persib Bandung akan melanjutkan perjuangannya pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) dengan menjamu wakil Thailand Ratchaburi FC.

Menjelang laga tersebut, tim dokter Persib Wira Prasetya mengabarkan kondisi terkini sejumlah pemain Maung Bandung.

Wira menyebut ada dua pemain yang masih dalam pemantauan tim medis dan berpeluang absen. Keduanya ialah gelandang Julio Cesar dan Marc Klok.

"Julio sedang pemulihan, cedera daerah lutut ya. Kira-kira mungkin dua mingguan lebih ya. Marc Klok juga," kata Wira saat ditemui di Bandung, Senin (16/2/2026).

Maka dari itu, Julio Cesar dan Marc Klok dipastikan tidak bisa membela Persib pada laga leg kedua menghadapi Ratchaburi FC.

Namun, di tengah kabar kurang baik tersebut, Wira menyampaikan kabar positif terkait Beckham Putra. Pemain yang sebelumnya absen itu kini telah pulih dari cedera.

"Beckham sudah pulih," ucapnya.

Dengan demikian, pada laga penentu yang akan digelar lusa, Persib kembali diperkuat Beckham Putra.