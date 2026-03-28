menu
JPNN.comJPNN.com
Kabar Kurang Sedap, Netflix Menaikkan Biaya Berlangganan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Netflix. Foto: dokumentasi IndiHome

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari Netflix. Platform streaming itu kembali menaikkan tarif langganannya, dimulai dari pasar Amerika Serikat.

Langkah itu sekaligus menegaskan tren kenaikan harga yang dalam beberapa tahun terakhir makin sering terjadi di industri hiburan digital.

Paket termurah dengan iklan kini naik dari USD 7,99 menjadi USD 8,99.

Baca Juga:

Lalu, paket standar tanpa iklan juga ikut terkerek, dari USD 17,99 menjadi USD 19,99.

Kenaikan serupa terjadi pada paket premium yang kini dibanderol USD 26,99 dari sebelumnya USD 24,99.

Tak hanya itu, biaya untuk menambahkan pengguna di luar satu rumah tangga juga mengalami penyesuaian.

Baca Juga:

Paket dengan iklan, tarifnya kini naik menjadi USD 7,99 dari sebelumnya USD 6,99.

Netflix menyebut kenaikan harga sebagai bagian dari penyesuaian atas peningkatan kualitas layanan dan konten yang mereka tawarkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI