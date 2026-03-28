Kabar Kurang Sedap, Netflix Menaikkan Biaya Berlangganan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari Netflix. Platform streaming itu kembali menaikkan tarif langganannya, dimulai dari pasar Amerika Serikat.

Langkah itu sekaligus menegaskan tren kenaikan harga yang dalam beberapa tahun terakhir makin sering terjadi di industri hiburan digital.

Paket termurah dengan iklan kini naik dari USD 7,99 menjadi USD 8,99.

Lalu, paket standar tanpa iklan juga ikut terkerek, dari USD 17,99 menjadi USD 19,99.

Kenaikan serupa terjadi pada paket premium yang kini dibanderol USD 26,99 dari sebelumnya USD 24,99.

Tak hanya itu, biaya untuk menambahkan pengguna di luar satu rumah tangga juga mengalami penyesuaian.

Paket dengan iklan, tarifnya kini naik menjadi USD 7,99 dari sebelumnya USD 6,99.

Netflix menyebut kenaikan harga sebagai bagian dari penyesuaian atas peningkatan kualitas layanan dan konten yang mereka tawarkan.