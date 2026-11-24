jpnn.com - Borneo FC Samarinda harus mengakhiri kebersamaan dengan salah satu pemain depannya Habibi Jusuf. Striker berusia 28 tahun itu resmi meninggalkan Pesut Etam setelah kontraknya bersama klub berakhir.

Kabar ini diumumkan Borneo FC melalui akun Instagram resmi klub pada Senin (23/11/2026). Manajemen memastikan kebersamaan dengan Habibi yang telah berlangsung selama tiga tahun tidak berlanjut pada musim ini.

"Tiga tahun perjalanan telah dilalui bersama. Kini, kebersamaan Habibi Jusuf bersama Borneo FC resmi berakhir seiring tuntasnya masa kontrak. Terima kasih atas setiap dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Pesut Etam," tulis pernyataan klub.

Perpisahan tersebut sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Habibi bersama klub yang telah menjadi impiannya sejak kecil.

Sebelum pengumuman resmi klub muncul, Habibi lebih dahulu menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Dia mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub Nabil Husein, jajaran pelatih, rekan setim, hingga suporter yang telah mendukung perjalanannya.

"Saya izin pamit dari keluarga besar Borneo FC. Semoga sehat dan sukses untuk kita semua," tulis Habibi.

Selama tiga musim membela Pesut Etam sejak 2023/2024, Habibi telah memberikan kontribusi bagi tim. Berdasarkan data I.League, dia mencatatkan 41 penampilan dengan torehan enam gol bersama tim senior Borneo FC.

Catatan terbaiknya terjadi pada musim 2024/2025. Saat itu, Habibi tampil dalam 22 pertandingan dan berhasil mencetak lima gol.(dkk/jpnn)