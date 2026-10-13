Kabar Mengejutkan soal PSIM Vs PSM di Pekan ke-5 Super League

jpnn.com - BANTUL - Kabar mengejutkan datang menjelang duel PSIM Yogyakarta kontra PSM Makassar pada pekan ke-5 Super League 2026/2027.

Laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10), tidak boleh dihadiri penonton.

Keputusan tersebut membuat pendukung Laskar Mataram, Brajamusti dan The Maident, tidak bisa menyaksikan langsung perjuangan tim kesayangannya dari tribune stadion.

Bukan karena sanksi kompetisi, pertandingan tanpa penonton ini merupakan konsekuensi dari persiapan agenda nasional yang akan berlangsung di lokasi yang sama.

Stadion Sultan Agung akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Silaturahim Nasional (SILANAS) III Jam'iyyatul Qurra' wal Huffazh 2026 pada Minggu (18/10). Jarak waktu yang berdekatan antara pertandingan dan agenda tersebut membuat pengelola stadion perlu membatasi aktivitas serta pergerakan massa.

Ketua Match Organizing Committee (MOC) PSIM Ermantino Handokomulyo menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul tetap memberikan izin agar pertandingan kandang PSIM bisa digelar di Stadion Sultan Agung.

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Namun, izin tersebut disertai ketentuan pertandingan harus berlangsung tanpa penonton.

Menurut Ermantino, kebijakan itu diperlukan untuk menjaga kelancaran persiapan acara nasional sekaligus memastikan fasilitas stadion tetap terpelihara.