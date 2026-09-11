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Kabar MotoGP: Alex Rins Memutuskan Pensiun

Kabar MotoGP: Alex Rins Memutuskan Pensiun
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Alex Rins - Yamaha MotoGP. Foto: yamaha/motogp

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 14 tahun mendedikasikan hidupnya di atas lintasan balap motor, Alex Rins akhirnya memutuskan untuk berhenti.

Pembalap asal Spanyol itu memastikan tidak akan lagi menggeber motor balap di ajang mana pun musim depan.

Keputusan tersebut sekaligus menjawab teka-teki masa depannya seusai dipastikan berpisah dengan Yamaha pada akhir musim nanti.

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Meski sempat dilirik oleh sejumlah tim di ajang World Superbike (WSBK), Rins memilih untuk menolaknya secara halus.

Bagi Rins, berpisah dari dunia yang telah membesarkan namanya tentu bukan perkara mudah.

Momen ini menjadi titik balik emosional setelah melewati ratusan balapan, sengitnya duel di lintasan, hingga podium kemenangan di kelas premier.

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"Sangat sulit untuk memilih karena saya menghabiskan seluruh hidup saya di MotoGP," ungkap Rins.

"Namun, saya memilih untuk berhenti dari roda dua."

Setelah 14 tahun mendedikasikan hidupnya di atas lintasan balap motor, Alex Rins akhirnya memutuskan untuk berhenti.

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