Kabar Pertalite Dilarang di Mobil 1.400cc ke Atas Ternyata Hoaks, Simak Nih!

jpnn.com, JAKARTA - Isu soal pembatasan pembelian Pertalite untuk mobil dengan kapasitas mesin tertentu mulai 1 Juni 2026, dipastikan tidak benar.

PT. Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum ada aturan maupun arahan pemerintah terkait larangan pengisian Pertalite berdasarkan merek atau kapasitas mesin kendaraan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan kabar yang ramai beredar di media sosial itu tidak memiliki dasar resmi.

Menurut dia, skema pembelian Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026, dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Roberth dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Dia menegaskan Pertamina Patra Niaga akan tetap mengikuti kebijakan resmi pemerintah dalam menjalankan distribusi energi bersubsidi.

Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan informasi viral yang belum terverifikasi.

Roberth juga kembali menepis kabar soal adanya pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.