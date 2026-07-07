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Kabar PHK: Ribuan Karyawan Microsoft di Berbagai Negara Terdampak

Kabar PHK: Ribuan Karyawan Microsoft di Berbagai Negara Terdampak
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Ilustrasi pekerja kena PHK. Foto: dok/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang menggembirakan datang dari raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft.

Perusahaan terpaksa memangkas (PHK) jumlah karyawannya sekitar 4.800 pegawai di berbagai negara.

Jumlah tersebut setara sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja Microsoft di seluruh dunia.

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Langkah itu menjadi bagian dari restrukturisasi terbaru yang dilakukan perusahaan, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan industri teknologi.

Dalam pesan internal kepada karyawan, Microsoft menjelaskan bahwa penyederhanaan struktur organisasi diperlukan agar operasional perusahaan menjadi lebih efisien.

Gelombang PHK kali ini terutama menyasar divisi penjualan komersial serta bisnis gim Xbox.

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Chief People Officer Microsoft, Amy Coleman, menegaskan keputusan tersebut bukan karena kecerdasan buatan (AI) menggantikan pekerjaan manusia.

Menurutnya, perusahaan tengah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, sehingga perlu melakukan penyesuaian organisasi.

Kabar kurang menggembirakan datang dari raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft. Ribuan karyawan kena PHK.

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