Kabar Segera Nikah dengan Amanda Rigby, Andre Taulany Ungkap Respons Anak

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany dikabarkan tengah menyiapkan pernikahan dengan Amanda Rigby.

Dia sendiri enggan menjawab dengan gamblang ketika ditanyai mengenai kabar bahagia tersebut.

Alih-alih menjawab soal rencana persiapan pernikahannya, Andre Taulany justru menanggapinya dengan santai.

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"Apaan tuh? Apaan sih? Apa coba? Coba apaan, apaan? Ya, alhamdulillah dong berarti, kan? Alhamdulillah, ya kan," kata Andre Taulany di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Ketika ditanyai respons anak soal kabar tersebut, mantan vokalis Stinky itu mengatakan bahwa buah hatinya akan merasa senang jika dirinya pun bahagia.

"Anak-anak pasti happy juga lah. Kalau bapaknya happy, pasti anaknya happy," ucap Andre Taulany.

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Andre Taulany masih belum mau banyak berbicara ketika ditanyai soal persiapan pernikahannya.

Dia juga berkelakar ketika membahas soal jadwal pernikahan dengan Amanda Rigby.