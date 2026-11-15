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Kabar Terbaru BSU dari Yassierli: Tunggu Saja

Kabar Terbaru BSU dari Yassierli: Tunggu Saja
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Ilustrasi uang Bantuan Subsidi Upah atau BSU untuk pekerja bergaji rendah. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 saat ini masih dalam tahap proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"Kami masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu saja," kata Yassierli, Sabtu.

Dia menegaskan informasi terkait BSU yang valid adalah yang berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

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"Belum cair. Hati-hati ya. Jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.

Sebelumnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali disiapkan pemerintah untuk pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total Rp900 ribu bagi setiap pekerja yang memenuhi ketentuan.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9).

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BSU akan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut diterima sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

Airlangga mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali disiapkan pemerintah untuk pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember

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