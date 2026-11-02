Kabar Terbaru dari Kemdiktisaintek soal Program Kuliah Gratis di PTN

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terbaru mengenai program kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sedang melakukan kajian dalam rangka implementasi pendidikan gratis di PTN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sedang disiapkan kajiannya, ya kan harus di-exercise ya. Kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek Khairul Munadi ditemui di Jakarta, Senin (2/11).

Khairul menjelaskan saat ini pihaknya tengah membahas berbagai hal soal implementasi kuliah gratis di PTN, termasuk di antaranya soal anggaran

"Ya, termasuk skenario implementasinya, apakah kemudian dilakukan secara bertahap atau bagaimana? Ini semuanya masih dalam pembahasan," ujarnya.

Dia mengatakan Kemdiktisaintek banyak mendapatkan masukan dari para pimpinan PTN terkait hal ini.

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"Ya tentu saja. Kami pasti mendengarkan juga dari masukan ataupun pandangan dari berbagai pihak, sebelum nanti ada perumusan akhir yang pasti akan disampaikan kalau memang sudah," ucap Khairul Munadi.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di PTN dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.