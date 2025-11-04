Kabar Terbaru Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK

jpnn.com - PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi konon telah membawa Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Menurut informasi yang didapat JPNN, KPK berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Citilink melalui Bandara SSK II Pekanbaru, pada Selasa (4/11).

Sumber JPNN itu menyebut, satu orang di antara yang ikut dibawa ialah Abdul Wahid -yang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Pekanbaru pada Senin (3/11).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Abdul Wahid dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kemungkinan dijadwalkan besok (Selasa, 4/11),” ujar Budi di Jakarta, Senin (3/11) malam.

KPK tak membantah telah menggelar OTT di Riau.

Sejumlah pihak telah diamankan, termasuk pejabat penyelenggara negara.

KPK belum memerinci identitas maupun peran pihak-pihak yang ditangkap.