Kabar Terbaru Karhutla di Wilayah Sumsel, duh

jpnn.com - PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Hingga Senin (31/8/2026) kemarin, Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) wilayah Sumatera masih berjibaku memadamkan api di lima lokasi.

Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menerangkan, operasi pemadaman masih dilakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, dan Musi Banyuasin (Muba).

"Pada 31 Agustus 2026, Manggala Agni masih melakukan pemadaman karhutla di lima lokasi," terang Ferdian, Selasa (1/9/2026).

Dari lima lokasi tersebut, dua berada di Kabupaten OKI. Pemadaman di Desa Pangkalan Lampam, Kecamatan Pangkalan Lampam telah memasuki hari ke-16 dengan kekuatan dua regu personel.

Kemudian di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, OKI, pemadaman bahkan telah berlangsung selama 19 hari.

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Sebanyak dua regu masih diterjunkan untuk menangani kebakaran di lokasi tersebut.

Sementara di Kabupaten Muara Enim, Manggala Agni masih melakukan pemadaman di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang. Penanganan di lokasi ini telah memasuki hari ke-22 dan melibatkan satu regu personel.