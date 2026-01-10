menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Kabar Terbaru Kasus Akses Ilegal CCTV yang Dilaporkan Inara Rusli

Kabar Terbaru Kasus Akses Ilegal CCTV yang Dilaporkan Inara Rusli

Kabar Terbaru Kasus Akses Ilegal CCTV yang Dilaporkan Inara Rusli
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian menyampaikan kabar terbaru terkait kasus dugaan akses ilegal (illegal access) CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri ternyata telah menaikkan kasus tersebut ke tahapan penyidikan.

“Betul, sudah naik sidik,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso dilansir Antara.

Baca Juga:

Akan tetapi, aparat belum menjelaskan lebih lanjut terkait penyidikan maupun detail laporan Inara Rusli tersebut.

Inara Rusli membuat laporan di Dittipidsiber Bareskrim Polri terkait kasus dugaan akses ilegal CCTV di rumahnya pada November 2025,

Sementara itu, selebgram Wardatina Mawa melaporkan kasus dugaan perzinaan terhadap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli di Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Pelaporan tersebut berkaitan dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perzinahan, yaitu tindakan persetubuhan antara pria dan wanita yang salah satunya atau keduanya sudah terikat perkawinan sah.

Salah satu barang bukti yang diajukan dalam laporan yakni rekaman CCTV. Barang bukti telah dikirim ke laboratorium digital forensik Bareskrim Polri.

Pihak kepolisian menyampaikan kabar terbaru terkait kasus dugaan akses ilegal (illegal access) CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI