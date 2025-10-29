Kabar Terbaru Kasus Fitnah yang Dilaporkan oleh Azizah Salsha

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru terkait penanganan kasus dugaan fitnah yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan kasus dugaan fitnah terhadap anak Andre Rosiade itu naik ke tahap penyidikan.

"Sudah (naik sidik),” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Selasa (28/10).

Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso belum bicara terkait apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan fitnah terhadap Azizah Salsha.

Diketahui, Azizah Salsha melaporkan pemilik akun TikTok @ibaratbradpitt dan akun YouTube @niceguymo, yaitu Resbobb (Adimas Firdaus) dan Bigmo (Muhammad Jannah), atas dugaan penyebaran fitnah.

Keduanya dilaporkan dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Laporan tersebut diajukan seusai Resbobb dan Bigmo mengunggah video di YouTube yang membicarakan mengenai kehidupan pribadi Azizah Salsha.

Pada 19 September 2025, sempat dilakukan mediasi antara pihak Azizah Salsha dengan Resbobb dan Bigmo.