Kabar Terbaru Kasus Fitnah yang Dilaporkan oleh Azizah Salsha
jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru terkait penanganan kasus dugaan fitnah yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan kasus dugaan fitnah terhadap anak Andre Rosiade itu naik ke tahap penyidikan.
"Sudah (naik sidik),” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Selasa (28/10).
Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso belum bicara terkait apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan fitnah terhadap Azizah Salsha.
Diketahui, Azizah Salsha melaporkan pemilik akun TikTok @ibaratbradpitt dan akun YouTube @niceguymo, yaitu Resbobb (Adimas Firdaus) dan Bigmo (Muhammad Jannah), atas dugaan penyebaran fitnah.
Keduanya dilaporkan dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
Laporan tersebut diajukan seusai Resbobb dan Bigmo mengunggah video di YouTube yang membicarakan mengenai kehidupan pribadi Azizah Salsha.
Pada 19 September 2025, sempat dilakukan mediasi antara pihak Azizah Salsha dengan Resbobb dan Bigmo.
Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru terkait penanganan kasus dugaan fitnah yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Kehidupan Azizah Salsha Setelah Bercerai dari Pratama Arhan
- 3 Beriita Artis Terheboh: Taqy Malik Bangun Masjid, Azizah Salsha: Doakan Saja
- Resmi Bercerai Dari Pratama Arhan, Azizah Salsha: Doain Saja yang Terbaik
- 3 Berita Artis Terheboh: Bedu Gugat Cerai, Penyebab Arhan dan Azizah Pisah Terungkap
- Pratama Arhan Ajukan Gugatan Talak Raj'i Satu Terhadap Azizah Salsha, Ini Artinya
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai, Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Sebenarnya