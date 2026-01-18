Kabar Terbaru Kasus Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi, Ada Peluang Damai

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan Wardatina Mawa dengan suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli memasuki babak baru.

Dia kini membuka peluang untuk berdamai setelah melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas kasus perzinaan.

Adapun Wardatina Mawa mengajukan dua syarat apabila Insanul Fahmi ingin berdamai. Hal itu disampaikan saat pertemuan tertutup di kantor hukum keluarga Wardatina Mawa di Jakarta.

“Ada dua syarat. Jadi syarat yang pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti,” kata kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.

Menurutnya, syarat pertama penting bagi keluarga Wardatina Mawa agar masalah yang selama ini bergulir di ruang publik dapat diluruskan secara transparan.

Wardatina Mawa ingin Insanul Fahmi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang ikut merasakan dampak konflik.

Adapun syarat kedua yang diajukan Wardatina Mawa yakni pembuktian pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang diklaim terjadi pada 7 Agustus 2025.

“Yang kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan,” tambahnya.