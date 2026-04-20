Kabar Terbaru Kondisi 2 Kapal RI di Selat Hormuz

jpnn.com, JAKARTA - Dua kapal Indonesia, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab, dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Hal itu ditegaskan oleh Pjs Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita.

“Kedua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz,” kata Vega dalam keterangannya, Minggu (19/4).

Vega mengatakan pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan semua pihak, agar kapal dapat melintas.

“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman,” kata dia.

Vega mengaku prioritas utama perusahaan adalah keselamatan seluruh awak kapal, keamanan kapal, serta muatannya.

Vega mengatakan perusahaan berharap kondisi di Selat Hormuz dapat mereda sehingga kapal Pertamina dapat melintas dengan aman.

“Kami berharap kondisi di jalur tersebut segera membaik dan kondusif agar kapal Pertamina Pride serta Gamsunoro dapat segera melanjutkan pelayaran dengan aman,” kata dia.