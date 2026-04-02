Kabar Terbaru Nikita Mirzani yang Masih Berada di Rutan, Penyakitnya Kambuh

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani dikabarkan tengah sakit di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi.

Dia mengatakan bahwa sakit gigi yang biasa dialami Nikita Mirzani kambuh.

"Betul, Nikita sakit, sakit gigi. Kambuh," ungkap Galih Rakasiwi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, Nikita Mirzani mendapat surat rujukan untuk bisa melakukan pengobatan di luar rutan.

Akan tetapi, pengobatan Nikita Mirzani ternyata tidak bisa dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"Kami, kan, dapat surat untuk bisa berobat ke luar. Tapi surat untuk bisa berobat ke luar itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pengadilan sendiri, yaitu di Rumah Sakit Adhyaksa, Jakarta Selatan. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan, ternyata, kan, beda-beda ya, jadi tidak bisa ditangani oleh rumah sakit tersebut," tutur Galih Rakasiwi.

Atas dasar itu, kuasa hukum akan mengajukan permohonan agar Nikita Mirzani bisa melakukan pengobatan di rumah sakit lainnya.