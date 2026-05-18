Kabar Terbaru Perundingan, AS Mengajukan Proposal Berisi 5 Poin kepada Iran

jpnn.com - TEHERAN – Berikut ini kabar terbaru perundingan Amerika Serikat dengan Iran.

Laporan media Iran pada Minggu (17/5) mengabarkan bahwa Amerika Serikat mengajukan proposal lima poin sebagai tanggapan atas usulan perdamaian yang diajukan Iran.

Sebelumnya pada Jumat, surat kabar Tehran Times melaporkan bahwa AS menolak proposal Iran yang berisi 14 poin untuk menyelesaikan konflik kedua negara.

Presiden AS Donald Trump menyebut respons terbaru Iran terhadap proposal AS sebelumnya sama sekali tidak bisa diterima.

AS kini menuntut Iran mencabut tuntutan ganti rugi dan kompensasi serta menyerahkan 400 kilogram uranium yang telah diperkaya kepada AS.

Menurut laporan tersebut, hanya satu fasilitas nuklir Iran yang akan diizinkan tetap beroperasi.

Selain itu, Iran juga diminta mencabut tuntutan pencairan 25 persen asetnya.

Disebutkan pula, penghentian konflik akan bergantung pada hasil negosiasi atas persyaratan tersebut.